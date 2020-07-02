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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu! 11 yılın en iyi çeyreklik performansı
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    02.07.2020 - 11:28 | | milliyet.com.tr

    Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu! 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak, 'Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı' dedi.

    Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu! 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

    Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!

    Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

    Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

    Esenyurt'ta kamyonetin çocuğa çarpma anı kameraya yansıdıİstanbul Esenyurt'ta, aniden yola çıkan çocuk, kamyonetin çarpması sonucunda park halindeki bir otomobilin altına girdi. Kamyonet sürücüsü çocuğu hastaneye götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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