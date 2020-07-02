02.07.2020 - 11:28 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu! 11 yılın en iyi çeyreklik performansı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak, 'Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı' dedi.
Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!