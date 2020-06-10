BİST110.2940.97EURO7.720.14USD6.79-0.07ALTIN376.440.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak: İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak
    ABONE OL
    10.06.2020 - 16:55 |

    Son dakika... Bakan Albayrak: İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak

    Son dakika haberlere göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak." dedi.

    Son dakika... Bakan Albayrak: İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak

    Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul'a Finans Merkezi olmak çok yakışacak." dedi.

    Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

     

    Son dakika... Bakan Albayrak: İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak

     

    Vatandaşlar deniz ve güneşin keyfini çıkardıAntalya'daki sahiller, corona virüs sürecine ilişkin son kararlar sonrasında çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlarla doldu. Corona tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar dışarıya çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından torunlarıyla sahillerde bir araya geldi. Bodrum ilçesinde vatandaşlar, plajlarda sosyal mesafe kuralına uyarak denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kula'da 500 metre ara ile iki ayrı kaza: 4 yaralı

    Kula'da 500 metre ara ile iki ayrı kaza: 4 yaralı

    Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

    Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

    Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

    Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

    Üvey babadan 4 yaşındaki çocuğuna istismar iddiası

    Üvey babadan 4 yaşındaki çocuğuna istismar iddiası

    Sıradaki Haber