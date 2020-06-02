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    HaberlerEkonomi Haberleri SON DAKİKA... Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 2 yeni banka daha katıldı
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    02.06.2020 - 11:14 | | AA

    SON DAKİKA... Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 2 yeni banka daha katıldı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının, 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiğini belirterek, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun" dedi.

    SON DAKİKA... Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 2 yeni banka daha katıldı

    Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz" dedi.

     

    SON DAKİKA... Bakan Albayrak müjdeyi verdi 2 yeni banka daha katıldı

    Karadeniz'i sardılar... 3 metre boyundaki yılan korku ve paniğe neden oldu!Türkiye'nin batısından doğusuna son dönemde bir çok ilde görülen yılanlar Doğu Karadeniz'de de kendilerini göstermeye başladı. Trabzon'da ölüme de neden olan yılanlar bu kez kendini Artvin’de gösterdi. 3 metrelik yılan, Ardanuç ilçesinde korku ve paniğe neden oldu.
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