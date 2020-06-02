02.06.2020 - 11:14 | | AA
SON DAKİKA... Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 2 yeni banka daha katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının, 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiğini belirterek, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun" dedi.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz" dedi.
Karadeniz'i sardılar... 3 metre boyundaki yılan korku ve paniğe neden oldu!Türkiye'nin batısından doğusuna son dönemde bir çok ilde görülen yılanlar Doğu Karadeniz'de de kendilerini göstermeye başladı. Trabzon'da ölüme de neden olan yılanlar bu kez kendini Artvin’de gösterdi. 3 metrelik yılan, Ardanuç ilçesinde korku ve paniğe neden oldu.