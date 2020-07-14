Son dakika| Bakan Albayrak: Neler yapabileceğimizin fragmanını gördük

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla haziran ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

Konut satışlarındaki büyük artışa dikkati çeken Albayrak, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli desteklerinin etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Mahir Ünal'a Twitter'dan yanıt

Öte yandan Mahir Ünal ekonomideki toparlanmalara ilişkin Bakan Albayrak'a teşekkür tweet'i attı.

Bakan Albayrak da sosyal medya hesabından cevaben şunları söyledi:

"Sayın Mahir Ünal, bu başarı; işçisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, memuruyla, sanayicisiyle, genciyle ve yaşlısıyla tüm vatandaşlarımıza aittir.

Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük.

Hep birlikte daha iyisini başaracağız."