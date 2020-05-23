BİST103.0240.37EURO7.43-0.03USD6.810.43ALTIN380.430.86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | Bakan Albayrak OECD raporunu paylaştı! Türkiye en iyiler arasında
    ABONE OL
    23.05.2020 - 22:11 |

    Son dakika | Bakan Albayrak OECD raporunu paylaştı! Türkiye en iyiler arasında

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 'İhracatımız ithalata bağımlı” yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı." açıklamasında bulundu.

    Son dakika | Bakan Albayrak OECD raporunu paylaştı! Türkiye en iyiler arasında

    Albayrak paylaşımında, "İhracatımız ithalata bağımlı” yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye %16.5 ile en iyi 20’de ve Almanya, Fransa, İtalya‘dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

    Son dakika | Bakan Albayrak OECD raporunu paylaştı Türkiye en iyiler arasında

    TÜRKİYE EN İYİ İLK 20'DE

    OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye yüzde 16.5 oranı ile en iyi ilk 20 ülke arasında yer aldı. Söz konusu oran Euro Bölgesi'nde de aynı seviyede bulunurken, Almanya'da yüzde 20.3, Çin'de yüzde 16.7, İspanya'da yüzde 21.6, Fransa'da yüzde 22.1 olarak belirlendi.

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Bakan Albayrak: Stok Finansman Destek Paketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum
    Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL cezaKocaeli'nin Darıca ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen atlarıyla halk plajında gezen 5 ciritçiye 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Ciritçiler, atları ateş bastığı için sahile getirdiklerini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'turizm' açıklaması: Ülkemize gelmek istiyorlar

    Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'turizm' açıklaması: Ülkemize gelmek istiyorlar

    Sağlık çalışanlarına müjde! Artık zorunlu ve ücretsiz...

    Sağlık çalışanlarına müjde! Artık zorunlu ve ücretsiz...

    İşte corona virüs salgınının yeni merkezi!

    İşte corona virüs salgınının yeni merkezi!

    17.kattan düştü! Feci şekilde can verdi

    17.kattan düştü! Feci şekilde can verdi

    Sıradaki Haber