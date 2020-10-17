17.10.2020 - 17:12 |
Son dakika... Bakan Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz ek 85 milyar metreküp gazın daha bulunduğu müjdesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Nasiptir, nasip...
Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı.
Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.
Üç kız çocuğunun mucize kurtuluşuSultanbeyli’de seyir halindeki otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç kız çocuğuna çarptı. Kız çocukları çarpmanın etkisiyle park halinde olan kamyonun altına girdi. Üç kız çocuğunun şans eseri kurtuluşu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.