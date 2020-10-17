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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek
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    17.10.2020 - 17:12 |

    Son dakika... Bakan Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz ek 85 milyar metreküp gazın daha bulunduğu müjdesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    Son dakika... Bakan Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

    Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    Nasiptir, nasip...
    Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı.

    Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.

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