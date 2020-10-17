Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı! İşte Karadeniz'deki yeni gaz rezervi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

320 milyarlık metroküplük doğalgaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. 85 milyar metroküp daha ilave edildi. Sakarya sahasında rezerv böylece 405 milyar metoküpü buldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Fatih Gemisi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Fatih Gemisi'nde Sondaj Yönetim Odası'nda çalışmaları yürüten personele seslenerek, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerinin tamamlanması talimatını verdi.

"Sakarya gaz sahasında 20 Temmuz'da başladığımız sondaj faaliyetlerimizi bugün nihayetlendirdik. Hamdolsun Allah'a." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimize yıllarca hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayretli ve başarılı çalışmaları sonucu vermiş bulunuyoruz. Şahsım ve milletim adına hepinize teşekkür ediyorum. Barbaros'ta , Oruç Reis'te, Yavuz'da ve Kanuni'de çalışan ekiplerimize de tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun."

Erdoğan, Fatih Gemisi'nde yerli ve milli imkanlarla üretilen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotu "KAŞİF"i de inceledi.

Sondaj faaliyetlerini yürüten ekip de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

ERDOĞAN FATİH SONDAJ GEMİSİ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.

Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz çalışmaları sonucu ulaştıkları yeni bir gelişmenin müjdesini buradan kamuoyuna duyuracak.

MSB'DEN MÜJDE PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, Selam olsun Karadeniz’in Fatihi’ne! Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun' denildi.





