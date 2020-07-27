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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Albayrak'tan borsada iki sıfır atılmasına ilişkin açıklama
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    27.07.2020 - 10:20 |

    Son dakika: Bakan Albayrak'tan borsada iki sıfır atılmasına ilişkin açıklama

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Son dakika: Bakan Albayrak'tan borsada iki sıfır atılmasına ilişkin açıklama

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç…

    23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz.

    Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun."

    'Kötümser tahminler boş çıkacak'

    Öte yandan bugün açıklanan verilere ilişkin de paylaşımda bulunan Albayrak, şunları söyledi:

    "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici.

    Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak."

     

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