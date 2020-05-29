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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! Bakan Dönmez açıkladı: Fatih sondaj gemisi yola çıktı
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    29.05.2020 - 17:34 | | AA - DHA

    Son dakika! Bakan Dönmez açıkladı: Fatih sondaj gemisi yola çıktı

    Fatih sondaj gemisinin yeni durağı Karadeniz için hazırlıklar tamamlandı. Fatih gemisi, bugün Karadeniz seferi için hareket edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Son dakika! Bakan Dönmez açıkladı: Fatih sondaj gemisi yola çıktı

    Fatih Sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama töreni düzenleniyor. Haydarpaşa Limanı'ndaki törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Libya ile vardığımız anlaşma uyarınca Türkiye Petrolleri, kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Askı ve ilan sürecinin ardından yaklaşık 3-4 ay içerisinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz" dedi.

    Bakan Dönmez, "Önce sismik çalışmalar, ardından verilerin analiz edilmesiyle de nerelerde sondaj yapacağımızı belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.

    BAKAN DÖNMEZ: HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şu açıklamayı yaptı:

    Kendi hakkımızı yedirmeyiz.

    Sondajlarla ilgili veriler değerlendiriliyor.

     

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