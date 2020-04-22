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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan duyurdu! Ücretsiz verilmeye başlandı
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    22.04.2020 - 13:45 |

    Son dakika... Bakan duyurdu! Ücretsiz verilmeye başlandı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM  Operatörlerine video konferans ile bağlandı.Bakan Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen tüm sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile  Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay  süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz olarak  verileceğini açıkladı.

    Son dakika... Bakan duyurdu! Ücretsiz verilmeye başlandı

    Bunun yanı sıra operatörlerimiz de elini taşın altına koydu. 850 bine  yakın sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye aylık belli  oranlarda ücretsiz internet sağlamakla kalmadı, uzaktan eğitim için  öğrencilerimize de eğitim programı kapsamında ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM Operatörleri  yönetimi ile videkonferans ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sosyal hayatta  önemli değişimler yaşandığına değinen Karaismailoğlu, "Koronavirüs  tedbirleri kapsamında en fazla ihtiyaç duyulan altyapı haberleşme  altyapısı oldu. Bu noktada işi en başından sıkı tuttuk ve haberleşme  sektöründe yetkilendirilmiş işletmecilerce yeterli personel
    bulundurulması ve personel yedekliliğinin sağlanması talimatı verdik.

    Ayrıca tüm işletmecilerimizi, gerekli teknik ve idari tedbirleri  alması hususunda talimatlandırdık. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim  uygulamaları gibi kaynaklı şebeke veri trafiğinde çok büyük artış  yaşandı. Ancak yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler sayesinde  dünya üzerinde ülkenin erişim altyapısı uzaktan eğitim ve uzaktan  çalışma kapsamında yaşanan yoğunluğun altından kalkamazken, Türkiye'de  hiçbir aksama yaşanmadı. Hatta şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim  ki haberleşme altyapımız dünyaya örnek oldu" dedi.

    Söz konusu süreçte mevcut upload kapasitelerinin de artırıldığına değinen Bakan  araismailoğlu, haberleşme altyapısı kullanımındaki artışların sürekli  olarak izlenmesi ve oluşabilecek yoğunluk ile acil durumlarda Ulusal  Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli olarak gerekli  tedbirlerin de alındığının altını çizdi.

    "Sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşsun"

    Bakan Karaismailoğlu, Koronavirüs sürecinde Bakanlık olarak  operatörlerle yapılan koordinasyon ile sağlık çalışanlarına yönelik  mobil haberleşme kampanyalarının sağlandığını da anımsattı. Söz konusu  kampanyaların önemli miktarda da artırıldığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen tüm sağlık çalışanı personeline 2  ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini  ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile  Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay  süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz olarak  verileceğini açıkladı. Karaismailoğlu, özellikle hastanelerde görevli  çalışan sağlık personelinin evine gidemediğini ve sevdiklerini  göremediğini bildiklerini belirterek, "Bu nedenle 12 bin 864 saha  çalışma ekibine de sevdikleriyle en azından daha rahat  konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/Ay internet ve 15 bin Dakika/Ay sesli görüşme hizmeti ek olarak  sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için, insanımız içi sevdiklerinden  ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız  sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız." diye konuştu.

    GSM operatörleri elini taşın altına koydu

    Bakan Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların  öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde sağlanan ders  içeriklerine yönelik de önemli kampanyalar yaptırdıklarını söyledi. Bu  kapsamda tüm hanelere 8 GB kadar internet hizmetinin EBA için ücretsiz  tanımlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu içeriğe erişecek  öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da yaptırmadık. Koronavirüs ile  mücadele ederken devlete düşen görevler yanında, özel sektörümüzün de  yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM  operatörlerimiz de bu süreçte elini taşın altına koydu ve güzel işler  başardı. Sizlere de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ancak şunu da  belirtmek istiyorum ki ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda  özellikle dijitalleşme açısından önümüzde eskisinden çok daha büyük
    fırsatlar bizi bekliyor. Bu süreci aşarak geleceğe güvenle  yürüyeceğiz" dedi.

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