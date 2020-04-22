Son dakika... Bakan duyurdu! Ücretsiz verilmeye başlandı

Bunun yanı sıra operatörlerimiz de elini taşın altına koydu. 850 bine yakın sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye aylık belli oranlarda ücretsiz internet sağlamakla kalmadı, uzaktan eğitim için öğrencilerimize de eğitim programı kapsamında ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM Operatörleri yönetimi ile videkonferans ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sosyal hayatta önemli değişimler yaşandığına değinen Karaismailoğlu, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla ihtiyaç duyulan altyapı haberleşme altyapısı oldu. Bu noktada işi en başından sıkı tuttuk ve haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş işletmecilerce yeterli personel

bulundurulması ve personel yedekliliğinin sağlanması talimatı verdik.

Ayrıca tüm işletmecilerimizi, gerekli teknik ve idari tedbirleri alması hususunda talimatlandırdık. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim uygulamaları gibi kaynaklı şebeke veri trafiğinde çok büyük artış yaşandı. Ancak yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler sayesinde dünya üzerinde ülkenin erişim altyapısı uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma kapsamında yaşanan yoğunluğun altından kalkamazken, Türkiye'de hiçbir aksama yaşanmadı. Hatta şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki haberleşme altyapımız dünyaya örnek oldu" dedi.

Söz konusu süreçte mevcut upload kapasitelerinin de artırıldığına değinen Bakan araismailoğlu, haberleşme altyapısı kullanımındaki artışların sürekli olarak izlenmesi ve oluşabilecek yoğunluk ile acil durumlarda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin de alındığının altını çizdi.

"Sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşsun"

Bakan Karaismailoğlu, Koronavirüs sürecinde Bakanlık olarak operatörlerle yapılan koordinasyon ile sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarının sağlandığını da anımsattı. Söz konusu kampanyaların önemli miktarda da artırıldığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen tüm sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz olarak verileceğini açıkladı. Karaismailoğlu, özellikle hastanelerde görevli çalışan sağlık personelinin evine gidemediğini ve sevdiklerini göremediğini bildiklerini belirterek, "Bu nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle en azından daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/Ay internet ve 15 bin Dakika/Ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için, insanımız içi sevdiklerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız." diye konuştu.

GSM operatörleri elini taşın altına koydu

Bakan Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde sağlanan ders içeriklerine yönelik de önemli kampanyalar yaptırdıklarını söyledi. Bu kapsamda tüm hanelere 8 GB kadar internet hizmetinin EBA için ücretsiz tanımlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu içeriğe erişecek öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da yaptırmadık. Koronavirüs ile mücadele ederken devlete düşen görevler yanında, özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM operatörlerimiz de bu süreçte elini taşın altına koydu ve güzel işler başardı. Sizlere de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ancak şunu da belirtmek istiyorum ki ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda özellikle dijitalleşme açısından önümüzde eskisinden çok daha büyük

fırsatlar bizi bekliyor. Bu süreci aşarak geleceğe güvenle yürüyeceğiz" dedi.