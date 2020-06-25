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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Kurum'dan 'sel hasarı' açıklaması
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    25.06.2020 - 16:13 | | AA

    Son dakika... Bakan Kurum'dan 'sel hasarı' açıklaması

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İstanbul ve Bursa’daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız." dedi.

    Son dakika... Bakan Kurum'dan 'sel hasarı' açıklaması

    Ayrıntılar geliyor...

    Son dakika! Van'da deprem! İşte 5.4 büyüklüğündeki depremin görüntüleri...Gelen son dakika haberine göre, bugün saat 13.03 sıralarında merkez üssü Van olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Van Valisi tarafından bazı açıklamalar yapıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez tarafından yapılan açıklamaya göre depremin üssünün Özalp ilçesi olduğu belirtildi ve herhangi hasar olmadığına değinildi. Van depremi ile ilgili açıklamaları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
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