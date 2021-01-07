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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Dev destek geliyor...
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07.01.2021 - 11:49 | | DHA

Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Dev destek geliyor...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün itibariyle IPARD-2 10. Başvuru çağrısı kapsamında; hayvansal üretim sektörü için 45 milyon euro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon euro olmak üzere toplam 125 milyon euro, yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz." dedi.

Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Dev destek geliyor...

Ayrıntılar geliyor...

 

Bakan Soylu: Yunanistan, masun insanları ölüme itiyorİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan karasularında düzensiz göçmenlerin botla Türk karasularına itilme anlarına ilişkin videoyu paylaşarak, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor" dedi.
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