Son dakika... Bakan Pekcan: En kötü geride kaldı

Ticaret Bakanı Pekcan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte; sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın Haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz."