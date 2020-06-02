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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Pekcan: En kötü geride kaldı
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    02.06.2020 - 10:54 |

    Son dakika... Bakan Pekcan: En kötü geride kaldı

    Bakan Pekcan, "Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz. Lokomotif sektörlerimizin ihracatında da hareketlenme başladı. Mayısta ihracat, Nisan ayına göre otomotiv sektöründe %95,5; hazır giyimde %45,4; tekstilde %35,5; savunmada %33,9 arttı."dedi.

    Son dakika... Bakan Pekcan: En kötü geride kaldı

    Ticaret Bakanı Pekcan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

    "Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte; sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın Haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz."

    20 bin liralık altın çaldılar, kadınlarla eğlenirken yakalandılarAdana'da, 3 ay önce cezaevinden çıkan Zeki Akdoğan (20) ve Enis Bakadur (20), takibe aldıkları kuyumcu Ali B.'nin hafif ticari aracının lastiğini bıçakla deldi. Ali B., patlak lastik için usta çağırırken, Bakadur cebindeki taşı, aracın camına attı. Ali B.’nin dikkati dağılınca Akdoğan, ön koltukta bulunan çantadaki 20 bin lira değerinde altını çalarak kaçtı. Şüpheliler, bozdurdukları altınların parasıyla kiraladıkları evde kadınlarla birlikte alkol alıp, eğlenirken yakalandı.
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