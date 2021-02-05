Son dakika: Bakan Pekcan 'önemli gelişme' deyip duyurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Eximbank’ın 2020'de toplam desteği 2019'a göre yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara, ihracatı destekleme oranı yüzde 24,3’ten 26,9’a çıktı. Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı.

Son 1 yılda banka desteklerinden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90’ı KOBİ oldu. Bu en önemli gelişme."