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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 32 ilaç geri ödeme listesine alındı, corona virüs için...
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    06.05.2020 - 09:19 |

    Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 32 ilaç geri ödeme listesine alındı, corona virüs için...

    Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid 19, Kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

    Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 32 ilaç geri ödeme listesine alındı, corona virüs için...

    SGK kapsamında yapılan düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Selçuk, “Covid19, Kanser ve Parkinson gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8.594’e ulaştı.” ifadelerini kullandı.

    Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini vurgulayan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

    1 Covid-19, 4 kanser ve 7 parkinson ilacı geri ödeme listesine eklendi

    Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ve bir de COVID-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan “oseltamivir” etken maddeli sistemik antiviral ilaç bulunuyor.

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