24.06.2020 - 14:55 |
Son dakika: Bakan Varank açıkladı! SARB-83 ilklere imza attı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti!
Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi.
HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."