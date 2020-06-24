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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Varank açıkladı! SARB-83 ilklere imza attı
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    24.06.2020 - 14:55 |

    Son dakika: Bakan Varank açıkladı! SARB-83 ilklere imza attı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti." dedi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti!

    Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi.

    HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."

    Son dakika: Bakan Varank açıkladı SARB-83 ilklere imza attı

     

    Bakan Varank paylaştı! SARB-83 testleri geçti...Son dakika haberine göre Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti" notunu düştü.
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