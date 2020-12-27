MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan'dan burs-kredi müjdesi! Ödemeler bu gece başlayacak
ABONE OL
27.12.2020 - 13:02 | | AA

Son dakika... Bakan'dan burs-kredi müjdesi! Ödemeler bu gece başlayacak

Gelen son dakika haberine göre; 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri bu gece ödeniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin TL ödeneceğini açıkladı.

Son dakika... Bakan'dan burs-kredi müjdesi! Ödemeler bu gece başlayacak

2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri bu gece hesaplarına yatırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına bu gece yatırılmaya başlanacağını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 TL ödeneceğini açıkladı.

Ekim, Kasım, Aralık aylarına yönelik burs-krediler 28 Aralık'ta öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 28 Aralık'ta, "2" olanlar 29 Aralık'ta, "4" olanlar 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanlar 31 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

Yeni yerli ve milli hafif torpido “ORKA” geliyorCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için “324 Milimetre Torpido Geliştirilmesi Projesi” başlatıldı. ROKETSAN’ın ana yükleniciliğinde geliştirilecek ORKA ile bu alandaki dışa bağımlılık sona erecek.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kardeşler arasında arazi kavgası kanlı bitti!

Kardeşler arasında arazi kavgası kanlı bitti!

SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

Son dakika... 'Gidecek yerim yok' diyen vatandaş sokakta uyurken böyle bulundu

Son dakika... 'Gidecek yerim yok' diyen vatandaş sokakta uyurken böyle bulundu

Sıradaki Haber