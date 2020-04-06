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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan'dan öğrencilere müjde! Hesaplara yatmaya başladı...
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    06.04.2020 - 11:08 |

    Son dakika: Bakan'dan öğrencilere müjde! Hesaplara yatmaya başladı...

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

    Son dakika: Bakan'dan öğrencilere müjde! Hesaplara yatmaya başladı...

    Ayrıntılar geliyor...

    Esenyurt'ta 14 kişi bulunan kahvehane ikinci kez mühürlendi!Corona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.
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