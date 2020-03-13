Son dakika: Bakanlık duyurdu! Gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'ından yapılan açıklamada "81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır.

Gıda İşletmelerinde ham madde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanmaya başlanılmıştır. Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur. İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir.

Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi sağlanacak, gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek."