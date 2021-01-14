Son dakika: Başı belada! Ünlü şirketin yöneticisine mermi gönderdiler

Huawei'in finans şefine postayla mermi gönderildi. Meng, 2018 yılında, HSBC'yi Huawei'nin İran'daki ilişkileriyle ilgili yanılttığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kefaletle serbest bırakıldıktan günler sonra Vancouver'da ev hapsine alındı. Dev şirketin CFO'suna gelen tehditler, güvenlik firması Lions Gate Risk Management'ın baş işletme sorumlusu Doug Maynard tarafından British Columbia Yüksek Mahkemesi'nde ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre; Maynard, Wanzhou'nun haziran ve temmuz 2020 tarihlerinde 5-6 tehdit mektubu aldığını ve zarfların içinde mermiler olduğunu ekledi. Wanzhou, kendisini sürekli takip eden güvenlik detaylarını düşürmek de dahil olmak üzere, kefalet koşullarının gevşetilmesi için mahkemede ısrarda bulundu.

Huawei'nin finans müdürü, banka dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu ve HSBC'nin ABD yaptırımlarını ihlal etmesine neden olduğu için ABD'den gelen bir emir üzerine Vancouver Uluslararası Havaalanı'nda tutuklanmıştı

EVİNDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Kanada’da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin CFO'su Meng Wanzhou, 10 milyon Kanada doları karşılığında şartlı serbest bırakılmıştı.

Wanzhou elektronik kelepçe ile takip edileceği de belirtilmişti Huawei'nin ev hapsi alan CFO'su, Kanada'daki evinden duruşmaya giderken, elektronik kelepçe ile görüntülenmişti.

ÇİN TEPKİSİ

Pekin, Bayan Meng'in Aralık 2018'de tutuklanmasından kısa bir süre sonra iki Kanadalı'yı tutukladı ve o zamandan beri onları hapishanede tutup sorguya çekti.

Bayan Meng'in savunma avukatı, Kanada'dan etkin bir şekilde "ABD yaptırımlarını uygulamasının" istendiğini savundu.

Huawei, Trump yönetiminin güvenlik tehdidi olarak gördüğü Çinli şirketlere yönelik saldırısının ana hedeflerinden biri oldu ve verileri hükümete iletti.