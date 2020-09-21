BDDK, bankalar tarafÄ±ndan yeni mÃ¼ÅŸteri kazanÄ±mÄ±nda ve mÃ¼ÅŸteriÂ kimliÄŸinin doÄŸrulanmasÄ±nda kullanÄ±labilecek uzaktan kimlik tespiti yÃ¶ntemleriniÂ belirlemek Ã¼zere "Bankalarca KullanÄ±lacak Uzaktan Kimlik Tespiti YÃ¶ntemlerineÂ Ä°liÅŸkin TebliÄŸ TaslaÄŸÄ±" hazÄ±rladÄ±.

Buna gÃ¶re gerÃ§ek kiÅŸilerin uzaktan kimlik tespiti, banka Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ileÂ kiÅŸinin; fiziksel olarak aynÄ± ortamda bulunmasÄ±na gerek olmadan, Ã§evrim iÃ§iÂ olarak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ve birbiriyle iletiÅŸim kurmasÄ± ile gerÃ§ekleÅŸecek.Â Islak imza zorunluluÄŸu kalkacak.

YapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmede olasÄ± riskler dikkate alÄ±narak yeterliÂ gÃ¼venlik ve gizlilik seviyesi oluÅŸturulmasÄ± zorunlu olacak. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeÂ ÅŸifrelenmiÅŸ gÃ¼venli iletiÅŸim ile gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

UygulamanÄ±n hayata geÃ§mesiyle bankacÄ±lÄ±k hizmetlerine daha hÄ±zlÄ± veÂ rahat eriÅŸim saÄŸlanacak. Zamandan, maliyetten ve iÅŸ gÃ¼cÃ¼nden tasarruf edilmesiÂ imkanÄ± doÄŸacak. MÃ¼ÅŸteri olma sÃ¼reci en fazla 10 dakikalÄ±k bir sÃ¼redeÂ tamamlanabilecek. Bankalar aÃ§Ä±sÄ±ndan kaÄŸÄ±t ve dokÃ¼man kullanÄ±mÄ±nÄ±n azaltÄ±lÄ±pÂ hizmet maliyetinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi saÄŸlanacak. MÃ¼ÅŸteriler aÃ§Ä±sÄ±ndan ise esnek,Â yenilikÃ§i ve aÃ§Ä±k fikirli mÃ¼ÅŸteri deneyimi fÄ±rsatÄ± oluÅŸacak.

Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n 2021 yÄ±lÄ±na kadar tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme ile uzaktan kimlik tespiti yÃ¶nteminin, Almanya,Â Ä°spanya, Fransa ve Estonyaâ€™da etkili bir ÅŸekilde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± biliniyor.Â TÃ¼rkiye'de ise BDDK tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len dÃ¼zenleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n 2021 yÄ±lÄ±na kadarÂ tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

TÃ¼rkiye'de tamamen dijital olarak uzaktan kimlik tespitiÂ yapÄ±labilmesinin Ã¶nÃ¼ 26 Haziran 2020 tarihinde 5411 sayÄ±lÄ± BankacÄ±lÄ±k KanunundaÂ yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik ile aÃ§Ä±ldÄ±. SÃ¶z konusu deÄŸiÅŸiklik kapsamÄ±nda, bankalar veÂ mÃ¼ÅŸterileri arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin, uzaktan iletiÅŸim araÃ§larÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±Â suretiyle mesafeli olarak gerÃ§ekleÅŸtirilebilmesi ve mÃ¼ÅŸteri kimliÄŸininÂ doÄŸrulanmasÄ±na imkan veren yÃ¶ntemler yoluyla kurulacak sÃ¶zleÅŸmeler ileÂ dÃ¼zenlenebilmesinin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±ldÄ±.Â

AA muhabirinin BDDK kaynaklarÄ±ndan edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re uÃ§tan ucaÂ dijital ortamda gerÃ§ekleÅŸecek kimlik tespiti iÅŸleminde kullanÄ±labilecek kimlikÂ belgeleri, bunlarÄ±n gÃ¼venlik Ã¶ÄŸeleri ve doÄŸrulanmasÄ± konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÂ sÃ¼rÃ¼yor.