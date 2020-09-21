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    21.09.2020 - 11:20 |

    Son dakika: BankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinde yeni dönem! BDDK duyurdu...

    BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK)Â  hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zenleme yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdikten sonra uzaktan kimlik tespiti mÃ¼mkÃ¼nÂ  hale gelecek. Yeni dÃ¶nemde uzaktan kimlik doÄŸrulamasÄ±yla hem mÃ¼ÅŸteri olunabilecekÂ  hem de mevcut mÃ¼ÅŸteriler bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirebilecek.Â

    Son dakika: BankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinde yeni dönem! BDDK duyurdu...

    BDDK, bankalar tarafÄ±ndan yeni mÃ¼ÅŸteri kazanÄ±mÄ±nda ve mÃ¼ÅŸteriÂ  kimliÄŸinin doÄŸrulanmasÄ±nda kullanÄ±labilecek uzaktan kimlik tespiti yÃ¶ntemleriniÂ  belirlemek Ã¼zere "Bankalarca KullanÄ±lacak Uzaktan Kimlik Tespiti YÃ¶ntemlerineÂ  Ä°liÅŸkin TebliÄŸ TaslaÄŸÄ±" hazÄ±rladÄ±.

    Buna gÃ¶re gerÃ§ek kiÅŸilerin uzaktan kimlik tespiti, banka Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ileÂ  kiÅŸinin; fiziksel olarak aynÄ± ortamda bulunmasÄ±na gerek olmadan, Ã§evrim iÃ§iÂ  olarak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ve birbiriyle iletiÅŸim kurmasÄ± ile gerÃ§ekleÅŸecek.Â  Islak imza zorunluluÄŸu kalkacak.

    YapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmede olasÄ± riskler dikkate alÄ±narak yeterliÂ  gÃ¼venlik ve gizlilik seviyesi oluÅŸturulmasÄ± zorunlu olacak. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeÂ  ÅŸifrelenmiÅŸ gÃ¼venli iletiÅŸim ile gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

    UygulamanÄ±n hayata geÃ§mesiyle bankacÄ±lÄ±k hizmetlerine daha hÄ±zlÄ± veÂ  rahat eriÅŸim saÄŸlanacak. Zamandan, maliyetten ve iÅŸ gÃ¼cÃ¼nden tasarruf edilmesiÂ  imkanÄ± doÄŸacak. MÃ¼ÅŸteri olma sÃ¼reci en fazla 10 dakikalÄ±k bir sÃ¼redeÂ  tamamlanabilecek. Bankalar aÃ§Ä±sÄ±ndan kaÄŸÄ±t ve dokÃ¼man kullanÄ±mÄ±nÄ±n azaltÄ±lÄ±pÂ  hizmet maliyetinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi saÄŸlanacak. MÃ¼ÅŸteriler aÃ§Ä±sÄ±ndan ise esnek,Â  yenilikÃ§i ve aÃ§Ä±k fikirli mÃ¼ÅŸteri deneyimi fÄ±rsatÄ± oluÅŸacak.

    Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n 2021 yÄ±lÄ±na kadar tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

    GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme ile uzaktan kimlik tespiti yÃ¶nteminin, Almanya,Â  Ä°spanya, Fransa ve Estonyaâ€™da etkili bir ÅŸekilde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± biliniyor.Â  TÃ¼rkiye'de ise BDDK tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len dÃ¼zenleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n 2021 yÄ±lÄ±na kadarÂ  tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

    TÃ¼rkiye'de tamamen dijital olarak uzaktan kimlik tespitiÂ  yapÄ±labilmesinin Ã¶nÃ¼ 26 Haziran 2020 tarihinde 5411 sayÄ±lÄ± BankacÄ±lÄ±k KanunundaÂ  yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik ile aÃ§Ä±ldÄ±. SÃ¶z konusu deÄŸiÅŸiklik kapsamÄ±nda, bankalar veÂ  mÃ¼ÅŸterileri arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin, uzaktan iletiÅŸim araÃ§larÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±Â  suretiyle mesafeli olarak gerÃ§ekleÅŸtirilebilmesi ve mÃ¼ÅŸteri kimliÄŸininÂ  doÄŸrulanmasÄ±na imkan veren yÃ¶ntemler yoluyla kurulacak sÃ¶zleÅŸmeler ileÂ  dÃ¼zenlenebilmesinin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±ldÄ±.Â 

    AA muhabirinin BDDK kaynaklarÄ±ndan edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re uÃ§tan ucaÂ  dijital ortamda gerÃ§ekleÅŸecek kimlik tespiti iÅŸleminde kullanÄ±labilecek kimlikÂ  belgeleri, bunlarÄ±n gÃ¼venlik Ã¶ÄŸeleri ve doÄŸrulanmasÄ± konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÂ  sÃ¼rÃ¼yor.

    Antalyaâ€™nÄ±n göbeÄŸinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgasÄ±Antalyaâ€™nÄ±n göbeÄŸinde kuzen olduklarÄ± belirtilen iki gencin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat süren kavgasÄ±nÄ± kimse ayÄ±ramadÄ±. Adeta dinlene dinlene kavga eden ve yanlarÄ±ndaki genç bir kadÄ±n ile çevredekilerin ayÄ±rma çabalarÄ±na müsaade etmeyen kuzenlerin kavgasÄ± polisin gelmesiyle son buldu. Kuzenler sinirleri geçtikten sonra barÄ±ÅŸarak olay yerinden ayrÄ±ldÄ±lar.
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