09.07.2020 - 18:20 | | AA / DHA
Son dakika... BDDK'dan 7 bankaya para cezası
Gelen son dakika haberine göre; BDDK, müşteriler tarafından iletilen şikayetlerin incelenmesi sonucunda 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bireysel ve ticari müşteriler tarafından Kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitlere ilişkin olarak ilgili mevzuat ve Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9 Temmuz tarihli toplantısında alınan Kararlar ile ilgili mevzuat uyarınca 7 bankaya toplam 204.651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."
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