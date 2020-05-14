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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Benzin ve motorine indirim geliyor
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    14.05.2020 - 09:22 |

    Son dakika... Benzin ve motorine indirim geliyor

    Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre; motorinin litre fiyatında 12 kuruş benzinin litre fiyatında ise 7 kuruş indirim bekleniyor.

    Son dakika... Benzin ve motorine indirim geliyor

     

    Dün 30,55 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 29,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,57 dolardan alıcı buldu.

    Küresel piyasalarda yaşanan bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 12 kuruş benzinin litre fiyatında ise 7 kuruş indirim bekleniyor. 

    Jandarmadan uyuşturucu operasyonuJandarma ekipleri yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri uyuşturucu maddeleri Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda işletmiş oldukları kafe kapalı olmasına rağmen, kafenin müşterilerine ulaştıran şebekeye operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 29 kilogram scunk, 36 bin uyuşturucu hap, bir miktar kokain ile 2 hassas terazi ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına aldı.
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