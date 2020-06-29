Son dakika... Benzin ve motorine indirim geliyor

AraÃ§ sahipleri dikkat!ÂBenzin ve motorine bu gece yarÄ±sÄ± itibarÄ±yla geÃ§erli olmak Ã¼zere Ã§ifte indirim geliyor. Buna gÃ¶re benzin fiyatÄ± 12 kuruÅŸ, motorin fiyatÄ± ise 17 kuruÅŸ gerilemiÅŸ olacak.

AKARYAKIT FÄ°YATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±, TÃ¼rkiye'nin de dahil olduÄŸu Akdeniz piyasasÄ±ndaki iÅŸlenmiÅŸ Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ±nÄ±n ortalamasÄ± ile dolar kurundaki deÄŸiÅŸiklikler baz alÄ±narak rafineriler tarafÄ±ndan hesaplanÄ±yor.

Bu hesaplanma sonucunda daÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterebiliyor.