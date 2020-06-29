29.06.2020 - 09:58 |
Son dakika... Benzin ve motorine indirim geliyor
Gelen son dakika haberine gÃ¶re; AkaryakÄ±t Ã¼rÃ¼nlerinden benzine bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 12, motorine ise 17 kuruÅŸ indirim gelmesi bekleniyor.
AraÃ§ sahipleri dikkat!ÂBenzin ve motorine bu gece yarÄ±sÄ± itibarÄ±yla geÃ§erli olmak Ã¼zere Ã§ifte indirim geliyor. Buna gÃ¶re benzin fiyatÄ± 12 kuruÅŸ, motorin fiyatÄ± ise 17 kuruÅŸ gerilemiÅŸ olacak.
AKARYAKIT FÄ°YATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±, TÃ¼rkiye'nin de dahil olduÄŸu Akdeniz piyasasÄ±ndaki iÅŸlenmiÅŸ Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ±nÄ±n ortalamasÄ± ile dolar kurundaki deÄŸiÅŸiklikler baz alÄ±narak rafineriler tarafÄ±ndan hesaplanÄ±yor.
Bu hesaplanma sonucunda daÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterebiliyor.
Dikkat çeken deprem uyarÄ±sÄ±! Böyle gösterdiAntalya'da ve çevresinde 25 yÄ±ldÄ±r araÅŸtÄ±rmalar yapan Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, 70 milyon yÄ±l önce var olan falezlerin olasÄ± depremde en çok etkilenecek yer olduÄŸunu söyledi. Yüklü, falezlerde yapÄ±laÅŸma ve sondajdan kaynaklanan çatlak ve kÄ±rÄ±lmalarÄ±n depremin etkisini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.