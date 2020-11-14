Son dakika: Benzinde indirim bekleniyor

Dolar kurunda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatında pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6,97 TL, Ankara’da ve İzmir’de 7,03 TL seviyesinde bulunuyor. Bayiler ve ilçeler arasında fiyatlar farklılık gösterebiliyor.