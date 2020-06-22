BİST115.3081.49EURO7.680.39USD6.850.08ALTIN385.710.44
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika| Berat Albayrak: Bu yılı beklentilerin üstünde kapatacağız
    ABONE OL
    22.06.2020 - 14:42 |

    Son dakika| Berat Albayrak: Bu yılı beklentilerin üstünde kapatacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz!"

    Son dakika| Berat Albayrak: Bu yılı beklentilerin üstünde kapatacağız

    Öte yandan Bakan Albayrak tüketici güven endeksindeki artışı değerlendirdi.

    Albayrak, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." dedi.

     

     

    TIR'ın ağırlığına dayanamayan köprü büyük gürültüyle çöktüHindistan’da Çin sınırına yakın bir bölgede TIR'ın ağırlığını kaldıramayan köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Giriş çıkış yasağı olan iller hangisi? İşte son dakika giriş-çıkış yasağı olan şehirler...

    Giriş çıkış yasağı olan iller hangisi? İşte son dakika giriş-çıkış yasağı olan şehirler...

    Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

    Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

    Sokak ortasında park kavgası

    Sokak ortasında park kavgası

    Tekne yüklü TIR, alt geçitten geçemedi

    Tekne yüklü TIR, alt geçitten geçemedi

    Sıradaki Haber