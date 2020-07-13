BİST118.4990.08EURO7.800.28USD6.860.10ALTIN397.15-0.10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Berat Albayrak'tan sanayi üretimi verilerine ilişkin paylaşım
    ABONE OL
    13.07.2020 - 12:24 | | AA

    Son dakika: Berat Albayrak'tan sanayi üretimi verilerine ilişkin paylaşım

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığını belirterek, "Sanayi üretimimiz mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı." ifadesini kullandı.

    Son dakika: Berat Albayrak'tan sanayi üretimi verilerine ilişkin paylaşım

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

    Sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığına dikkati çeken Albayrak, "Sanayi üretimimiz mayısta aylık bazda yüzde 17,4 oranında arttı. Ayrıca sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de yüzde 12,5 yükseldi. Her iki endekste de 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." paylaşımında bulundu.

    Esenyurt'ta vatandaşlar protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı!İstanbul Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeyen kişiye bir aracın çarpmasının ardından mahalleli protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Türkiye - İran sınırında deprem

    Son dakika! Türkiye - İran sınırında deprem

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son dakika... Bakırköy'de hareketli dakikalar! Belediye önünde arbede

    Son dakika... Bakırköy'de hareketli dakikalar! Belediye önünde arbede

    Sıradaki Haber