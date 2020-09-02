02.09.2020 - 14:20 |
Son dakika: Bulgaristan'a girişte karantina ve PCR testi kalktı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2020 tarihli Genelgesiyle; ülkemiz Bulgaristan'a giriş yasağından muaf ülkeler listesine dahil edilmiştir. Vatandaşlarımız artık PCR testi ibraz etmeden veya karantinaya tabi tutulmadan Bulgaristan'a girebileceklerdir." açıklamasında bulundu.
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Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu, tabanca kabzasıyla böyle dövdüBursa'da Cüneyt A. (16), kız arkadaşına dokunduğu iddiasıyla tartıştığı Mehmet Yavaş?ı (58) başına kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca vurarak darbetti. Beyin kanaması geçiren Yavaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Cüneyt A., tutuklandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.