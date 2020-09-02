BİST1.0880.24EURO8.76-0.18USD7.380.23ALTIN467.000.07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bulgaristan'a girişte karantina ve PCR testi kalktı
    ABONE OL
    02.09.2020 - 14:20 |

    Son dakika: Bulgaristan'a girişte karantina ve PCR testi kalktı

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2020 tarihli Genelgesiyle; ülkemiz Bulgaristan'a giriş yasağından muaf ülkeler listesine dahil edilmiştir. Vatandaşlarımız artık PCR testi ibraz etmeden veya karantinaya tabi tutulmadan Bulgaristan'a girebileceklerdir." açıklamasında bulundu.

    Son dakika: Bulgaristan'a girişte karantina ve PCR testi kalktı

    Ayrıntılar geliyor...

    Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu, tabanca kabzasıyla böyle dövdüBursa'da Cüneyt A. (16), kız arkadaşına dokunduğu iddiasıyla tartıştığı Mehmet Yavaş?ı (58) başına kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca vurarak darbetti. Beyin kanaması geçiren Yavaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Cüneyt A., tutuklandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aydın’daki restoranda işlenen cinayette flaş gelişme!

    Aydın’daki restoranda işlenen cinayette flaş gelişme!

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    Son dakika... ABD'den Rumlara 33 yıl sonra silah vizesi! Ersin Tatar'dan sert tepki

    Son dakika... ABD'den Rumlara 33 yıl sonra silah vizesi! Ersin Tatar'dan sert tepki

    Sıradaki Haber