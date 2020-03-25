Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli aylığı resmen 1500 TL oldu

Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı: Artık en düşük emekli aylığı bin 500 TL. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz.

BAYRAM İKRAMİYESİ NİSAN AYINDA ÖDENECEK

Öte yandan Bakan Selçuk erken bayram ikramiyesi ile ilgili de açıklama yaparak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerimize verdiği erken bayram ikramiyesi sözü kanunlaştı. Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini Nisan ayında ödüyoruz. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı, bereketli olsun. Biz birlikte Türkiye’yiz." ifadelerini kullandı.