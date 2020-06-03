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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: EPDK Başkanı duyurdu! Akaryakıta indirim geliyor
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    03.06.2020 - 16:00 | | AA

    Son dakika: EPDK Başkanı duyurdu! Akaryakıta indirim geliyor

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüştüklerini belirterek, "Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17-25 kuruş arasında indirimler olacak. Bu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız şekilde, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılacak." dedi.

    Son dakika: EPDK Başkanı duyurdu! Akaryakıta indirim geliyor

    Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EPDK'nin akaryakıt fiyat hareketlerini yakından takip etmeye devam edeceğini söyledi.

    Bu kapsamda akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüştüklerini aktaran Yılmaz, şirketlerin gereken adımı atacağını söyledi.

    Yılmaz, EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17-25 kuruş arasında indirimler olacak. Bu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız şekilde, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Normalleşme süreciyle vatandaşların akaryakıt satın alma alışkanlıklarının değişeceğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

    "Bir istasyonda fiyat 5 lira 50 kuruşken, birkaç kilometre ötede 5 lira 20 kuruş düzeyinde. Bazı vatandaşlarımız sadece marka sebebiyle akaryakıt için 20-30 kuruş fazla ödeyebiliyor. Oysa, bütün lisanslı bayilerde akaryakıt kalitesi aynı. Bir istasyonunun kira gideri olmayabilir, satış hacmi farklı olabilir ve maliyetleri düşük olabilir. Bunlar da pompaya yansır. Hiçbir vatandaşımız bu şirketlerden daha zengin değil. Öyleyse markaya göre değil bütçeye göre hareket edeceğiz. Vatandaşımız 'Ucuz yakıt arabama zarar verir.' diye düşünmesin, bize güvensin. Hakkari'deki akaryakıtın kalitesiyle Edirne'deki, İstanbul'daki, Ankara'daki akaryakıtın kalitesi aynı. Yeter ki lisanslı bayi olsun. Ucuz olanı tercih etmekte sıkıntı yok"

    Daha fazla ödeme yaparak katkılı ürün almanın ise tüketicinin tercihi olduğunu ancak EPDK olarak bunu tavsiye etmediklerini ifade eden Yılmaz, "Trafiğe kayıtlı 23 milyondan fazla araç var. Ancak akaryakıt sorunuyla ilgili bu yıl kurumumuza ulaşmış sadece 135 şikayet var. Avrupa'nın en kaliteli akaryakıtı Türkiye piyasasında ve EPDK bunun güvencesiyken vatandaşlarımız artık hem kendi cebini hem de ülkemizin ekonomisini düşünerek hareket etmeli." diye konuştu.

    Yılmaz, ayrıca lisanslı bir bayiden alınan akaryakıtın tüketicinin aracında soruna sebep olması halinde zararın ilgili şirket tarafından tazmin edilmek zorunda olduğunu ve tüketicilerin ilgili faturayla EPDK'ye başvurabileceğini sözlerine ekledi.

    Unkapanı Köprüsü korku saçıyor!Her gün binlerce kişinin kullandığı Unkapanı Köprüsü'nün alt geçidi dökülen betonları, kolonlarından çıkan korozyona uğramış demirleriyle altından geçen yaya ve araç sürücüleri endişelendiriyor. Alt geçidin çürümeye terk edildiğini, can güvenliği olmadığını söyleyen vatandaşlar, bir an evvel önlem alınmasını istiyor.
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