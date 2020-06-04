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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... İmece'nin son montajı üç bakan tarafından yapıldı
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    04.06.2020 - 09:56 |

    Son dakika... İmece'nin son montajı üç bakan tarafından yapıldı

    Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusuİmece'nin son montajı, Varank, Akar ve Karaismailoğlu tarafından yapıldı.

    Son dakika... İmece'nin son montajı üç bakan tarafından yapıldı

    Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılması planlanıyor.

    Son dakika... İmecenin son montajı üç bakan tarafından yapıldı

    İmece ile Türkiye'nin sivil ve askeri yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

    Son dakika... İmecenin son montajı üç bakan tarafından yapıldı

    Ayrıntılar geliyor...

    Bina yıkılınca gerçek ortaya çıktı! İş yerinin duvarı...İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılınca yan tarafta giriş katta bulunan iş yerinin duvarının olmadığı ortaya çıktı. Binada oluşan görüntü şaşkınlık oluşturdu.
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