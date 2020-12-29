Son dakika: İngiltere ile Türkiye arasında tarihi imza!

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz. STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek.

Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz.

Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz.

Taraflar olarak 'tarifesiz' STA hedeflemiştik, bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor.

Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir süre kaybımız olmayacak.

İngiltere ile imzaladığımız kritik ve tarihi anlaşması ilişkilerimiz bakımından yeni ve çok özel.

Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır.

STA, Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre taşı. Anlaşma, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin çerçevesinin korunması ve geliştirilmesi konusunda hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur."

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ise konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Bu anlaşmayla Türkiye ile ticaretimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Anlaşmayı hizmetler ile genişletmek istiyoruz.

Türkiye ile işbirliğinde yeni bir sayfa açtık.