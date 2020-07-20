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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bayram öncesinde başlıyor
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    20.07.2020 - 10:25 |

    Son dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bayram öncesinde başlıyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    Son dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bayram öncesinde başlıyor

    Bakan Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

    “Temmuz ayına ilişkin ödemeler 27-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak”

    IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

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