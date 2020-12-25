Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal enflasyon hedefine yönelik yaptığı açıklamada, "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz" derken, esas olanın uzun vadeli faizlerin aşağı getirilmesi olduğunu vurguladı.

Naci Ağbal'ın açıklamaları şöyle:

Toplum rezervlerin güçlendirilmesini istiyor, biz döviz biriktireceksek şeffaf plan dahilinde olacak, döviz piyasasındaki hareketleri etkilemeyeceğiz.

Merkez Bankası'nın yapması gereken yapması gereken doğru zamanda doğru araçları kullanmak.

Zaman zaman esneklikler anlamında GLP gibi araçlar ortaya çıkar ama esneklikler bizi doğruyu yapmaktan uzaklaştırmayacak, kolayın değil zorun peşinde olalım.

Kripto paralarla ilgili 2021 yılı ikinci yarısında pilot testlere başlamaya hazırlanıyoruz.

Merkez Bankası altın rezervi 42 milyar dolar, döviz rezervi 49.8 milyar dolar olmak üzere toplam 91.8 milyar dolar. Merkez Bankası'nın rezervlerini artırmak benim görevim, görevimin başındayım. Alım ihaleleri yoluyla döviz biriktirme aracı kullanılacak.