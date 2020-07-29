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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi
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    29.07.2020 - 10:47 | | DHA

    Son dakika... Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi

    Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, 2020 yıl sonu enflasyon öngörüsünü 1.5 puanlık güncellemeyle yüzde 7.4ten yüzde 8.9a yükselttiklerini açıkladı.

    Son dakika... Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi

    Uysal, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun sunumunda, "Bir önceki Rapor dönemine göre uluslararası ham petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı yukarı yönlü güncelleme, tüketici enflasyonu tahminini 0.5 puan yükseltirken; 2020 yıl sonu gıda enflasyonu varsayımındaki artış enflasyon tahminine 0.2 puan yukarı yönlü etki yaptı" dedi ve ekledi:

    "Çıktı açığında yapılan yukarı yönlü güncelleme ise enflasyon tahminini 0.3 puan yukarı çekti. 

    "Diğer taraftan, salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurlara bağlı olarak birim maliyet artışlarının yıl sonu enflasyon tahminine etkisini 0.2 puan olarak hesapladık. 

    "Ayrıca, yılın ikinci çeyreğindeki tahmin sapması ve enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin yıl sonu enflasyon tahminine 0.3 puan katkıda bulunacağını değerlendiriyoruz."

    Uysal, 2021 yılı enflasyon öngörüsünü de "yüzde 5.4ten yüzde 6.2ye güncelledik"lerine işaret ederek, şöyle konuştu:

    "Nisan Enflasyon Raporuna göre 0.8 puanlık yukarı yönlü güncellemeye petrol fiyatlarına bağlı olarak Türk lirası cinsi ithalat fiyatları varsayımında yapılan artış 0.1 puan katkıda bulunurken, gıda enflasyonu varsayımının yüzde 7den yüzde 8e çıkarılması 0.2 puan etki yaptı. 

    "Öte yandan, toplam talep koşullarında öngörülen toparlanmanın güçlenmesiyle çıktı açığının yukarı yönlü güncellenmesi 2021 yıl sonu tahminlerini 0.2 puan yükseltti. 

    "Son olarak, yakın dönemdeki gerçekleşmelerin etkisiyle enflasyonun ana eğilimindeki artış, 2021 yıl sonu tahminini 0.3 puan yukarı çekti."

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