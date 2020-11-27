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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı
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27.11.2020 - 00:34 |

Son dakika: Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı

Gelen son dakika haberine göre; Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.

Son dakika: Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında degişiklik yaptı. Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.

Kontrolden çıkan otomobilin bir kasabın vitrininden içeri girdiKocaeli'nin Gebze ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, bir yayaya çarptıktan sonra kasap dükkanına girdiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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