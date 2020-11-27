27.11.2020 - 00:34 |
Son dakika: Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı
Gelen son dakika haberine göre; Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.
Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında degişiklik yaptı. Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.