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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Motorine indirim geldi
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    23.09.2020 - 15:56 |

    Son dakika... Motorine indirim geldi

    Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek. Öte yandan dün benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim yapılmıştı.

    Son dakika... Motorine indirim geldi

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,96 lira olacak.

    Motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 5,91 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 5,99 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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