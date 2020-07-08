Son dakika haberleri... Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.

İşten çıkarma süresinin bir ay daha uzatılması ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin de bir ay uzatılmasının ardından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanlara devlet tarafından günlük 39,24 TL, aylık ise 1.177 TL ödeme yapılıyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NEREYE YAPILACAK?

Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların da T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre PTT üzerinden ödemeleri yapılacak.