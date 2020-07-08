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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberleri... Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
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    08.07.2020 - 11:04 |

    Son dakika haberleri... Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

    Nakdi ücret desteği ödemeleri için beklenen tarih geldi. Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için verilen nakdi ücret desteği ödemeleri neye göre yapılacak? İşte detaylar...

    Son dakika haberleri... Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

    Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.

    İşten çıkarma süresinin bir ay daha uzatılması ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin de bir ay uzatılmasının ardından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanlara devlet tarafından günlük 39,24 TL, aylık ise 1.177 TL ödeme yapılıyor.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NEREYE YAPILACAK?

    Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların da T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre PTT üzerinden ödemeleri yapılacak.

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