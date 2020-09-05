Son dakika! Resmen yayımlandı! Aile hekimlerine corona virüs nedeniyle ek ödeme
Aile hekimlerine corona virüs salgını nedeniyle ek ödeme yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına aile hekimlerine ek ödeme olacak. Corona virüse yakalanan Aile Hekimlerinin görevde olmadığı günler nedeniyle maaşları kesilmeyecek. Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme yapılacak. 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere Aile Hekimlerine 3 ay boyunca net 3 bin TL ek ödeme yapılacak.