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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Sağlık çalışanlarına getirilen bazı kısıtlamalar kaldırıldı
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19.01.2021 - 12:15 |

Son dakika: Sağlık çalışanlarına getirilen bazı kısıtlamalar kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıkçılara yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.

Son dakika: Sağlık çalışanlarına getirilen bazı kısıtlamalar kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı'nca, koronavirüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik olarak, izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması getirilmişti. Sağlıkçılara yönelik, yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağını kaldıran yazı, personel işlemleri başlığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.

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