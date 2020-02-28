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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | THY, 1 Mart'ta İtalya'ya yapacağı bazı seferleri iptal etti
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    28.02.2020 - 22:58 | | AA

    Son dakika | THY, 1 Mart'ta İtalya'ya yapacağı bazı seferleri iptal etti

    Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid -19) vakalarındaki artış nedeniyle 1 Mart'ta İtalya'ya planladığı bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

    Son dakika | THY, 1 Mart'ta İtalya'ya yapacağı bazı seferleri iptal etti

     THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, son dönemde, İtalya’da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye düzenlenen uçuşlarda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

    Açıklamada, 1 Mart'ta iptal edilen seferler, şöyle sıralandı:

    "TK1871 -TK1872 İstanbul (IST) - Venedik- İstanbul (IST), TK1869 - TK1870 İstanbul (IST) - Venedik - İstanbul (IST), TK1325 - TK1326 İstanbul (IST) -Bologna - İstanbul (IST), TK1895 - TK1896 İstanbul (IST) - Milano - İstanbul (IST), TK1865 - TK1866 İstanbul (IST) - Roma - İstanbul (IST), TK1901 - TK1902 İstanbul (SAW) - Milano - İstanbul (SAW), TK1877 İstanbul (IST) - Milano, TK1361 İstanbul (IST) - Roma"

    Misafirlerin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan hava yolu şirketi olarak, sürecin tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip edileceği ve gerekli önlemlerin alınmasının sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "1 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye çıkışlı, İtalya varışlı bileti olan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır. Detaylı bilgiye www.turkishairlines.com üzerinden, çağrı merkezlerimizden ya da yetkili satış ofislerimizden ulaşılabilir." ifadelerine yer verildi.

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