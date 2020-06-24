Son dakika... Yerli otomobilde flaş gelişme! Çin'de de tescillendi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasında yer alan paylaşımda, "SUV ve Sedan tasarımlarımız, Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

TOGG'un otomobillerinin iç ve dış tasarımları, nisan ayında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi tarafından tescil edilmişti.