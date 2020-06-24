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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Yerli otomobilde flaş gelişme! Çin'de de tescillendi
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    24.06.2020 - 16:55 | | AA

    Son dakika... Yerli otomobilde flaş gelişme! Çin'de de tescillendi

    Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobillerinin SUV ve Sedan tasarımları, Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.

    Son dakika... Yerli otomobilde flaş gelişme! Çin'de de tescillendi

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasında yer alan paylaşımda, "SUV ve Sedan tasarımlarımız, Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

    TOGG'un otomobillerinin iç ve dış tasarımları, nisan ayında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi tarafından tescil edilmişti.

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