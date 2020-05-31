BİST105.5200.15EURO7.570.41USD6.810.03ALTIN379.600.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular yarın başlayacak
    ABONE OL
    31.05.2020 - 11:55 | | AA

    Sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular yarın başlayacak

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular yarın başlayacak.

    Sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular yarın başlayacak

    Başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden alınacak. Bakanlık, 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini yarından itibaren 12 Haziran'a kadar alacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.

    Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak.

    Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

    60 alanda öğretmen ataması

    Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

    Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

    Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

      Kışlalardan terhis olan askerlerin evlerine dönüşü başladıMilli Savunma Bakanlığı'nın corona virüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başladı. Terhis olan askerler, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan otobüslerle memleketlerine gidiyor.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... Kağıthane'de kendisini şikayet eden gence 4. kattan silah sıktı!

      Son dakika... Kağıthane'de kendisini şikayet eden gence 4. kattan silah sıktı!

      Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

      Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

      65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

      65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

      18 altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa (dışarı) çıkacak?

      18 altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa (dışarı) çıkacak?

      Sıradaki Haber