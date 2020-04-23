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    HaberlerEkonomi Haberleri SPK açıkladı! 5 kişiye 2.6 milyon lira ceza
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    23.04.2020 - 09:49 | | AA

    SPK açıkladı! 5 kişiye 2.6 milyon lira ceza

    Sermaye Piyasası Kurulu, Twitter'dan takipçilerine tavsiye verip tersi işlem yapan ve fiyat hakkında yanıltıcı izlenim uyandıran kişilere ceza kesti. Öte yandan SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

    SPK açıkladı! 5 kişiye 2.6 milyon lira ceza

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halkbank'ın 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

    SPK haftalık bültenine göre, kurul, Alkim Alkali Kimya Sanayi'nin 125 milyon 275 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Garanti Bankası'nın 750 milyon avro, Halkbank'ın 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, QNB Finans Varlık Kiralamanın 1 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

    KAÇ PARA CEZA VERİLDİ?

    Kurul, A Artıbir Gayrimenkul Değerleme'ye 76 bin 616 lira, Ak Yatırım Menkul Değerlere 76 bin 616 lira, Petkim Petrokimya Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 1 milyon 175 bin 29 lira, Ral Yatırım Holding pay piyasasında 5 Eylül 2019- 19 Eylül 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 4 kişiye toplam 1 milyon 427 bin 612,42 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

    SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

    Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul’da duraklar ve yollar boş kaldıİçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde olmak üzere üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 31 ilin içinde olan İstanbul’da da işe gitmek zorunda olan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak toplu taşıma kullanmaya özen göstermeye çalıştı. Kent genelinde trafik yoğunluğa ise yüzde 6‘ya geriledi. İstanbul’da kısıtlamayla birlikte köprü ve meydanlar da boş kaldı. Polis ekipleri Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.
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