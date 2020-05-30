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    HaberlerEkonomi Haberleri SPK'dan Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde değişikliğe ilişkin açıklama
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    30.05.2020 - 12:27 | | AA

    SPK'dan Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde değişikliğe ilişkin açıklama

    Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe ilişkin, "Yapılan değişiklikle, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların önemli bir unsuru olan, yönetim kontrolü kamuya ait payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların birleşme işlemlerine taraf olmalarının ve yeniden yapılandırılmalarının, Tebliğ hükümleri çerçevesinde etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amaçlanmıştır." denildi.

    SPK'dan Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde değişikliğe ilişkin açıklama

    SPK'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

    Açıklamada, "Yapılan değişiklikle, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların önemli bir unsuru olan, yönetim kontrolü kamuya ait payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların birleşme işlemlerine taraf olmalarının ve yeniden yapılandırılmalarının, Tebliğ hükümleri çerçevesinde etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amaçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bu kapsamda, gerek Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların yerine getirilmesi, gerek Kovid-19 salgınının ülke ekonomisi ile bazı sektörlere yönelik muhtemel etkilerinin giderilmesi, gerekse birleşmeye taraf olacak, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla; birleşme işlemlerinin hızlı, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilebilmesini, bunun yanında ilerleyen dönemlerde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklarda yapılabilecek muhtemel yapılandırma işlemlerinin de hızlı, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen, Tebliğ’in 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasına, Tebliğ’in 12'nci maddesinin dördüncü,beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarının kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıklar için uygulanmamasını öngören hüküm eklenmiştir."

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