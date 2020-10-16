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    HaberlerEkonomi Haberleri Spotify’ın lisanslama hazırlığına başlandı
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    16.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Spotify’ın lisanslama hazırlığına başlandı

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify’ın yasal süre içinde RTÜK’e müracaatını yaptığını, lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlandığını bildirdi.

    Spotify’ın lisanslama hazırlığına başlandı

    RTÜK’ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, üst kurulun gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşlarıyla daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloğa açık bir iletişim yürüttüğü, bundan sonra da aynı tavrın korunmaya devam edileceği belirtildi.

    Üst kurulun görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edindiği, yayıncılara destek olmayı daima sürdüreceği aktarılan paylaşımda, müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify’ın yasal süre içinde RTÜK’e müracaatını yaptığı, lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlandığı bildirildi.

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