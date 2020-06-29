29.06.2020 - 14:01 | | DHA
SSB Başkanı Demir: Kargo İHA sisteminde 2021'de seri üretim hedefliyoruz
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile 'Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi' kapsamında sözleşme imzaladıklarını, Kargo İnsansız Hava Araçları (İHA) sisteminin 2021'de seri üretime geçmesini hedeflediklerini bildirdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA projemiz kapsamında TUSAŞ ile sözleşme imzaladık. Operasyon bölgesindeki kullanımlardan sonra özellikleri geliştirilecek Kargo İHA sisteminin 2021 içinde seri üretime geçmesini hedefliyoruz" dedi.
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