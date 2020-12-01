01.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Standard & Poor’s’tan 44 milyar dolarlık alım
Dünya genelinde şirketlere kredi derecelendirme dahil finans odaklı çeşitli hizmetler veren ve merkezi ABD’de bulunan Standard & Poors (S&P) Global, Londra merkezli ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit’i 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Birleşmenin ardından IHS ortakları yeni oluşturulacak şirketin yüzde 32.25’ine, S&P Global’in ortakları da yüzde 67.75’ine sahip olacak. Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.