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01.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Standard & Poor’s’tan 44 milyar dolarlık alım

Dünya genelinde şirketlere kredi derecelendirme dahil finans odaklı çeşitli hizmetler veren ve merkezi ABD’de bulunan Standard & Poors (S&P) Global, Londra merkezli ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit’i 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Standard & Poor’s’tan 44 milyar dolarlık alım

 

Birleşmenin ardından IHS ortakları yeni oluşturulacak şirketin yüzde 32.25’ine, S&P Global’in ortakları da yüzde 67.75’ine sahip olacak. Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Ankara'da intikam cinayetiAnkara'nın Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen cinayet zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürdü. Cinayeti işleyen şüpheli olay yerinden kaçtı.
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