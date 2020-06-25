Stratejist Cüneyt Paksoy ekonomi gündemini değerlendirdi!

Geçtiğimiz günlerde Uzmanpara'da yazdığı köşesinde 'Piyasalarda temkinli iyimserlik var' sözlerinin hatırlatılması sonrası global piyasalarda ve borsalarda satış görülmesini yorumlayan Stratejist Cüneyt Paksoy, dolar endeksinde görülen sınırlı yükseliş ile ilgili genel bir piyasa değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatlarındaki yükseliş ile ilgili sorulara da yanıt veren Paksoy, "Beklenilen düzeltme bir türlü altın tarafında gelmedi." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Paksoy, dünya borsaları ve Borsa İstanbul'daki gelişmelere de değindi.

Son olarak yurt içi piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi gelişmeleri yorumlayan Paksoy, piyasa beklentisinin 25-50 baz puan indirim gelebileceği yönünde olduğunu söyledi.

Stratejist Cüneyt Paksoy'un ekonomi gündemine dair tüm değerlendirmelerini videodan izleyebilirsiniz.