SunExpress, boş orta koltuk imkânı sunuyor

SunExpress’ten yapılan açıklamaya göre, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alan şirket, yolcularının daha rahat seyahatini sağlamak amacı ile ek ücretle orta koltuğu da rezerve etme imkanı sunuyor.



Yoğun talep geldi



SunExpress’in Ticaret Direktörü Peter Glade, şunları kaydetti:



“Yolcularımızın kendilerini güvende hissetmeleri daima önceliğimiz. Son dönemlerde misafirlerimizin yanlarındaki orta koltuğu da rezerve etme yönündeki yoğun taleplerini dikkate aldık. Onların bu süreçte daha rahat ve kaygısız seyahat edebilmelerini sağlayacak bu hizmeti hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluyuz.”

Verilen bilgiye göre, SunExpress misafirleri, mevcut rezervasyonlarına ilaveten iç hatta 59.99 TL, dış hatlarda ise 39.99 euro’dan başlayan fiyatlarla yanlarındaki orta koltuğun boş kalmasını sağlayabilecek.